Москва, 7 ноября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Завершить проверки всех газовых хозяйств России до 30 ноября распорядился глава МЧС России Владимир Пучков.

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«До 30 ноября начальники ГУ МЧС по субъектам РФ с привлечением всех служб — жилищной инспекции, руководителей эксплуатирующих организаций и прокуратуры — должны организовать комплексную проверку газовых хозяйств и быстро устранить недостатки», — заявил министр на заседании правительственной комиссии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС.

Он призвал навести порядок в газовом хозяйстве, а также навести порядок с организациями, которые осуществляют эксплуатацию и содержание газового хозяйства.

Министр также выразил возмущение, что в России «хлопки бытового газа в некоторых субъектах становятся рядовым событием».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин дал поручение в максимально короткие сроки осуществить проверку всех газовых хозяйств.

В результате взрыва газа, который произошел 6 ноября в 12-квартирном двухэтажном доме в Иванове, погибли шесть человек, в том числе ребенок. Еще четыре человека находятся в областной больнице, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.