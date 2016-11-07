Саратов, 7 ноября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В Саратовской области по итогам 2016 года планируется произвести свыше 5000 тонн товарной рыбы, в том числе 25 тонн рыбы ценных пород, заявила министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева. Между тем Саратовстат в разделе «Рыболовство в январе-сентябре 2016 года» указывает: произведено 883 тонны живой, свежей или охлажденной рыбы, что составляет 99,7% к соответствующему периоду 2015 года, сообщает ИА REGNUM.

rohrspatz Свежевыловленная рыба

При этом по данным Минскльхоза области, за девять месяцев 2016 года произведено 2551 тонна прудовой рыбы (100,8% к 2015 году) и 144 тонны рыбопосадочного материала (100,7%).

В регионе по итогам 2015 года рыбоводческими хозяйствами произведено 143 тонны рыбопосадочного материала (111,7% к 2014 году) и 5000 тонн прудовой рыбы (190,4% к 2014 году), в том числе 2458 тонн карпа (187,6,%), 175 тонн толстолобика (57,2%), 105 тонн белого амура (29,5%), 2224 тонны (больше в 3,4 раза) рыба карповая живая прочая, 4 тонны форели (в 4 раза больше), 31 тонна щуки живой (100%) и 3 тонны стерляди (100%).

Министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева на совещании губернатора 7 ноября отметила, что развитие всех форм рыбоводства — одно из направлений решения задачи по импортозамещению, и, что производство рыбы увеличено в сравнении с прошлым годом.

Всего для производства аквакультуры в Саратовской области используется 691 пруд площадью 7,3 тыс. га. В настоящее время в рыбоводных хозяйствах области идет массовый вылов выращенной аквакультуры. Наблюдается рост производства рыбы к соответствующему периоду 2015 года. Прудовой аквакультурой (товарным рыбоводством) занимаются более 290 хозяйств всех форм собственности. На производстве рыбопосадочного материала на территории области специализируются: ФГБНУ «ГосНИОРХ», ФГУП «Тёпловский рыбопитомник», ООО «Энгельсский рыбопитомник», ими используется 73 пруда площадью 136,7 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно информации областного Минсельхоза, в настоящее время товарным рыбоводством занимаются более 290 хозяйств всех форм собственности, которые используют ресурсы свыше 2,4 тыс. прудов. В лидерах — хозяйства Новобурасского, Балашовского, Энгельсского, Балтайского районов. Успешно развивается индустриальное рыбоводство на предприятиях, использующих установки с замкнутым водоснабжением.