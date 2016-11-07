Бишкек, 7 ноября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В 2016 — 2017 годы «Государственная ипотечная компания» (ГИК) планирует построить в Киргизии более 35,6 тыс. кв. метров жилой площади, а до конца 2020 года — не менее 130 тыс. кв. метров. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил портал «Tazabek» со ссылкой на информацию пресс-службы ГИК.

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Отмечается, что возведение жилья эконом-класса начнется после конкурса, который будет объявлен среди строительных компаний уже в ближайшее время. «К концу 2017 года будет выделено финансирование на строительство 7 пятиэтажных 60-квартирных домов эконом-класса в городах Ош, Баткен, Джалал-Абад, Нарын, Токмак, Талас, Каракол и 2 девятиэтажных 135-квартирных домов в микрорайоне «Тунгуч» в Бишкеке», — уточнило издание.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в июле 2015 года правительство Киргизии учредило ОАО «Государственная ипотечная компания». Основной задачей данной организации является более эффективная реализация госпрограммы по обеспечению недорогим жильем работников социальной сферы, военных, а также государственных и муниципальных служащих. Согласно задумке киргизских властей, ГИК должна предоставлять населению ипотечные кредиты на более выгодных, в сравнении с негосударственными финансовыми организациями, условиях.