Стамбул, Турция, 7 ноября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Нападающему стамбульского «Фенербахче» Робину ван Перси, получившему травму в матче чемпионата Турции против «Акхисар Беледиеспор» (3:1), не грозит потеря зрения. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщил врач турецкого клуба Бурак Кундурачиоглу.

Ronnie Macdonald Робин ван Перси

«Мы отправили его к офтальмологу в больницу, — говорит он. — После обследования мы узнали, что ничего серьезного не произошло. Он легко отделался и находится в хорошем состоянии».

При этом Кундурачиоглу не стал уточнять, когда голландский футболист сможет выйти на футбольное поле.

Напомним, 6 ноября Робин ван Перси не смог продолжить игру «Фенербахче» — «Акхисар Беледиеспор», и покинул поле лишь на носилках, после чего сразу же был доставлен в больницу.