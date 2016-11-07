Москва, 7 ноября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Банк России повысил официальные курсы американского доллара и европейской валюты по отношению к рублю на 8 ноября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Сстоимость евро к рублю выросла на 9,67 копейки и составила 70,6944 рубля. Курс доллара увеличился на 40,31 копейки и достиг показателя 63,9074 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная с учетом официальных курсов, сократилась на 26,53 копейки. Она составила 66,9616 рубля.