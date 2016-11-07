Махачкала, 7 ноября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Места сброса канализационных отходов и незаконного подключения к ливневой канализации выявили власти Махачкалы в ходе рейда вдоль канала имени Октябрьской революции, который питает город водой. Представители мэрии, Роспотребнадзора и полиции проверили состояние канала в пригороде Махачкалы — поселке Семендер.

Clker-Free-Vector-Images Загрязнение воды

В результате обнаружено и заблокировано 20 канализационных труб, сбрасывавших отходы в главную водную артерию дагестанской столицы, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе администрации города. Выявлены также случаи неправомерного подключения к ливневой канализации, что оказывает негативное влияние на ее работу в период обильных осадков. С нарушителями провели профилактическую беседу. Специалистам еще предстоит демонтировать трубы, которые пересекают канал в нарушение норм.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные проблемы были выявлены на той же территории еще в сентябре текущего года. Специалисты Роспотребнадзора заявили тогда о вопиющих случаях антисанитарии, когда сточные воды жителей частных домов попадают в канал, вода из которого поступает в дома большинства махачкалинцев. Были выявлены и случаи неправомерного подключения к ливневой канализации.

Санитарные врачи предупреждали о том, что данная ситуация чревата массовыми инфекционными заболеваниями. После проверки Роспотребнадзор обратился в правоохранительные органы с материалами для возбуждения уголовного дела по данным фактам. Административные протоколы были составлены в отношении городского управления ЖКХ и администрации Кировского района города.

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В конце октября из-за обильных осадков и неисправности ливневой канализации ряд городских улиц оказались подтопленными. Просочившиеся в водопровод сточные воды вызвали массовое отравление. С 27 октября в Махачкале около 800 человек были госпитализированы с диагнозом острая кишечная инфекция.