Москва, 7 ноября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В Москве эксперты отмечают высокий интерес со стороны малого предпринимательства к бизнес-паркам, расположенным в границах «старой» Москвы. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM собственник ГК «ЭКООФИС» Андрей Ковалев, бизнесменов, занимающихся небольшим технологичным производством, привлекают выгодное расположение объектов и доступные арендные ставки.

Bsu-az.org Недвижимость

Читайте также: «Бизнес надо оттягивать от Москвы, а не от центра»

По оценке эксперта, за последние два года количество арендаторов увеличилось примерно на 30%. Высокий интерес небольших производственных компаний к столичным бизнес-паркам обусловлен несколькими факторами: для размещения производств появились подходящие по формату фабрики и промышленные предприятия в результате редевелопмента бывших промзон.

Читайте также: Промзоны Москвы имеют потенциал развития общественных пространств: эксперты

А также: Реновация промзон Москвы: еще больше жилья или новых парков?

Кроме того, это возможно и благодаря существующим инженерным коммуникациям, которые изначально также были рассчитаны под промышленное производство.

Читайте также: Новые рабочие места и реорганизация промзон: что готовят после открытия МЦК

«Таким образом, компании могут сконцентрировать в одном месте все свои подразделения: производство, склады и офисы, что, конечно, гораздо удобнее и позволяет более оперативно управлять всеми бизнес-процессами» — пояснил Ковалев.

Напомним, эксперты неоднократно заявляли, что в столице остаются нерешенными проблемы, препятствующие становлению и развитию предпринимательства в целом. Столичным предпринимателям не хватаем информации о преференциях для бизнеса, а в некоторых ситуациях бизнесу приходится «выживать» для того, чтобы остаться на рынке.