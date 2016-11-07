Красногорск, 7 ноября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. В связи с трагедиями, произошедшими в Рязанской и Ивановской областях в октябре и ноябре 2016 года, в Московской области ГУП МО «Мособлгаз» издал особый приказ о повышении уровня технической безопасности, сообщает «Радио 1» со ссылкой на директора ГУПа Дмитрия Голубкова.

Janne Hellsten Газовая печь

По словам Голубкова, коммунальные службы региона уже ведут активную работу в сфере повышения уровня безопасности обращения с газовыми сетями. Тем не менее самым опасным остается вопрос незаконных действий самих жителей региона.

«Газовики свою работу знают и исполняют, однако вопросы технического обслуживания требуют доработки. Если говорить о случае взрыва газа в Рязани, есть предварительная версия, что в домашний газопровод был несанкционированно врезан газовый котёл. Самое опасное — незаконные действия жителей: несогласованные перепланировки и прочее. Кроме того, не всегда своевременно меняется оборудование: есть данные по датам его установки, но по закону обязанности по замене оборудования лежат на домовладельце. Добиться исполнения этого закона со стороны жителей очень сложно», — заявил Голубков.

Взрыв газа в Рязани: осмотр подтвердил версию об утечке газа

Директор «Мособлгаза» призвал жителей Подмосковья контролировать внос газовых баллонов в подъезд дома и незамедлительно сообщать об этом управляющим компаниям и сотрудникам полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября в доме в 1-м Осеннем переулке в Рязани произошел взрыв газа. В результате погибли семь человек, еще 16 получили травмы. Из них пять человек были госпитализированы.

6 ноября в Иваново в двухэтажном трехподъездном жилом доме прогремел взрыв бытового газа. Один из подъездов дома полностью обрушился. Шесть человек погибли. Среди них три женщины, двое мужчин и девочка четырех лет. Шесть человек пострадали, четверо из них находятся в реанимации.