Москва, 7 ноября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Началась подготовка площадок и вынос коммуникаций под будущую линию метро от «Улицы Новаторов» Третьего пересадочного контура в поселок Коммунарка Новой Москвы, заявил 7 ноября заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Карта Московского метро

«Длина новой линии от «Улицы Новаторов», на которой будет построено семь станций, составит 15,6 км», — уточнил глава Стройкомплекса.

По планам городских властей в состав нового участка должны войти станции «Улица Новаторов», «Улица Академика Опарина», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир», «Мамыри», «Коммунарка», «Столбово».

Читайте также: В Москве начали проходку тоннеля между станциями «Говорово» и «Солнцево»

Чиновник также отметил, что пока линию метро от «Улицы Новаторов» до Коммунарки планируется строить за счет бюджетных средств. Но также рассматривается возможность привлечения к проекту китайских специалистов.

«По мере проектирования определится стоимость работ, и эта ветка будет включена в программу строительства метро», — заключил Хуснуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы по строительству этой ветки оставались под вопросом. Как ранее заявлял Марат Хуснуллин, запланированное на 2016−2017 год начало строительства ветки метро до поселка Коммунарка от Третьего пересадочного контура (ТПК) начнется только в том случае, если удастся заключить договор с инвесторами из Китая.

Подробности читайте здесь: Стали известны сроки строительства метро от Москвы до Коммунарки