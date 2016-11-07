Москва, 7 ноября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга о планах НАТО — «это уже не просто очередное обвинение России в мнимой агрессивности, а какой-то психоз». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Для полноты картины генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу осталось добавить: «Русские идут», и холодная война возродится в своем что ни на есть классическом виде — такое впечатление, что на дворе не 2016, а 1949 год», — отметил сенатор.

Клинцевич также напомнил, что «с этими словами первый министр обороны США Джеймс Форрестол, уволенный с должности в связи с психическим заболеванием, выбросился тогда из окна лечебницы».

НАТО планирует перевести «сотни тысяч военных» в режим усиленной боеготовности на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией, сообщает Times со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга. Как отмечает издание, руководство НАТО намерено подготовить достаточное число военнослужащих сухопутных войск, которые могли бы противостоять «российской агрессии».