Канберра, 7 ноября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Самым теплым годом за весь период наблюдений за погодой стал 2015-й год. Таким образом проявился процесс аномального увеличения температуры, который будет продолжаться в ближайшие десятилетия, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на издание Bulletin of American Meteorological Society.

Винсент Ван Гог. Сеятель при заходящем солнце (фрагмент). 1888

Исследователи из Австралийского национального университета в Канберре изучили средние показатели температуры воздуха на всех континентах. Выстроив на основе значений компьютерную модель, климатологи рассчитали, что наблюдаемые сегодня аномальные погодные условия к 2040 году станут нормой.

По оценкам ученых, средняя температура воздуха на планете продолжит повышаться. Изменить эту тенденцию возможно лишь в том случае, если объем выбросов парниковых газов будет взят под контроль и заметно сокращен.