Омск, 7 ноября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Причиной смерти подростка на районных соревнованиях по баскетболу в Омской области стал врожденный порок сердца, сообщает региональный главк СКР.

Rosnauka.ru Сердце

По предварительным выводам судмедэкспертов, у 16-летнего мальчика было сразу несколько врождённых сердечных заболеваний. По словам его родителей, о пороках сердца им стало известно в октябре 2016 года, когда ему сделали кардиограмму.

По факту произошедшего СКР проводит доследственную проверку.

Напомним, трагедия произошла 5 ноября в одной из сельских школ. На школьном мероприятии мальчику стало плохо, школьная медсестра оказала ему первую помощь, а отец отвез в больницу на машине.

Несмотря на все усилия, спасти его не удалось.