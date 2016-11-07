Барнаул, 7 ноября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Алтайские единороссы проводят отчетно-выборные собрания и конференции, на которых обсуждают итоги пятилетнего избирательного цикла и готовятся к новой избирательной кампании. В следующем году Алтайский край будет выбирать некоторых глав муниципалитетов и депутатов. «На муниципальном уровне в регионе будет разыграно семь тысяч депутатских мандатов», — заявил в интервью ИА «ПолитСибРу» секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России» Борис Трофимов. По его словам, чтобы достичь максимально высоких результатов, единороссам необходимо провести аудит работы каждой первичной и местной партийной организации и проанализировать результаты выборных кампаний.

Светлана Шаповалова Выборы в Алтайском крае

«Выборы в органы местного самоуправления в 2017 году обещают пройти в условиях жесткой политической конкуренции. Мы должны пересмотреть реальные возможности партии в части ведения конкурентной, легитимной, открытой политической борьбы», — подчеркнул Борис Трофимов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение о старте отчетов и выборов в региональных отделениях партии «Единая Россия» было принято президиумом Генсовета. В конце октября его секретарь Сергей Неверов заявил, что партии предстоит подвести итоги большого избирательного цикла. «Помимо выборов на муниципальном и региональном уровне, несомненно, предстоит тщательно проанализировать избирательную кампанию в Государственную думу: что удалось сделать, на какие моменты необходимо обратить особое внимание. Крайне важно понять причины снижения уровня поддержки в ряде территорий, а также разобраться, почему в ряде случаев поддержка гражданами нашей партии оказалась ниже ожидаемой», — подчеркнул Сергей Неверов.

Напомним, в единый день голосования — 18 сентября — в Алтайском крае выбирали депутатов Госдумы и краевого парламента. Итоговая явка составила 40%. За единороссов проголосовали 35,16% принявших участие в голосовании (в абсолютных цифрах поддержку выразили 273 тысячи 105 человек). Судя по данным партийного сайта, это самый низкий результат в стране.