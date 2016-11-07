Ханты-Мансийск, 7 ноября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Более двух миллионов рублей перевела на лечение мошенникам жительница Советского района ХМАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УМВД.

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В дежурную часть ОП 1 ОМВД России по Советскому району обратилась 66-летняя жительница поселка Пионерского, дабы привлечь к ответственности неизвестное лицо, на лицевой счет которого она перевела более двух миллионов рублей.

Пенсионерка пояснила, что ее сын нуждается в лечении: у него сильные головные боли, а к специалистам в больницу не обращается. На одном из каналов телевидения она увидела передачу с участием экстрасенсов. Они якобы лечат людей от различных болезней. Пенсионерка позвонила по указанному на экране телефону «горячей линии». Ее соединили с одним из «целителей». Сперва от нее потребовали за «лечение» порядка 40 тысяч рублей. Она исполнила требуемое. Далее из нее вытягивали все больше и больше. В последний пенсионерка должна была перевести 666 тысяч рублей, но ее остановили сотрудники полиции. Общая сумма переводов составила 2 миллиона 27 тысяч 857 рублей. Сын, как и водится в подобных случаях, здоровее не стал.

В настоящее время полицейскими проводятся оперативные мероприятия. Правоохранители напоминают, что за лечением необходимо обращаться в медучреждения.

«Не будьте излишне доверчивыми, не пускайте в свои дома и квартиры незнакомых людей даже, если это будут представители городских или ведомственных служб, — итожат жестокосердный случай вытягивания денег на людском горе. — Не совершайте никаких операций с картами по просьбе неизвестных лиц. Даже сотрудники банка не в праве требовать от вас ПИН-код».

Отметим, жертвами «экстрасенсов» становятся, по обыкновению, легковерные пенсионеры. Так, пожилая женщина из Ачинска, как сообщает УМВД по Красноярскому краю, отдала в октябре этого года телевизионным экстрасенсам четыре с половиной миллиона рублей за «чудодейственные» амулеты, которые должны были якобы излечить ее от всех недугов. Деньги пропали с концами. А 77-летняя жительница Белова Белгородской области обратилась к экстрасенсам за избавлением от порчи и сглаза. Старушка позвонила по указанному по телевизору номеру и перевела все свои сбережения — почти полтора миллиона рублей.