Москва, 7 ноября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В России по состоянию на 1 сентября 2016 года завершен капитальный ремонт почти 16 тысяч многоквартирных домов (33,7% от запланированного объема на текущий год) общей площадью порядка 40 млн кв. метров (28,5% от запланированного объема по площади на текущий год), в которых проживают 1,5 млн человек, сообщили в Минстрое РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

«В 2016 году запланировано проведение капремонта в 47,471 тыс. многоквартирных домах общей площадью 140,15 миллиона квадратных метров, в которых проживают порядка 7 млн человек на общую сумму 185,2 млрд рублей», говорится в резолюции III Всероссийского съезда некоммерческих организаций (фондов) — региональных операторов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, размещенной на сайте министерства.

За период 2014—2015 годов отремонтировано 29,7 тыс. многоквартирных домов общей площадью 102,4 млн кв. метров, в отремонтированных домах проживают почти 4 миллиона человек, напоминается в ней.

Напомним, в настоящее время во всех субъектах РФ проводится предварительный отбор в реестр квалифицированных подрядных организаций. В будущем к работам по капитальному ремонту многоквартирных домов будут допущены только включенные в реестр организации.

Читайте также: Госдума может ограничить взносы на капремонт

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в России капитальный ремонт должен быть проведен в 40 тысячах многоквартирных домов, в которых проживают 7 млн человек. Объем работ составляет около 140 млн кв. метров.

Читайте также: Программа капремонта в 2016 году выполнена на 34% — Мень