Магас, 7 ноября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. В принятии закона о беби-боксах нет необходимости. Наоборот, вопрос оставления детей должен получить решение, предусматривающее уголовную ответственность. Такое мнение высказал журналистам председатель парламента Ингушетии Зялимхан Евлоев, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе законодательного органа.

Pravme.ru Бэби-бокс

«По-человечески я выступаю против принятия федерального закона о запрете беби-боксов, так как речь идет о брошенных детях. Я бы ввел уголовную ответственность для тех, кто оставляет детей, но раз так случилось, что делать с малышом? Я считаю, что нет необходимости законодательно регулировать данный вопрос», — цитирует спикера пресс-служба парламента.

При этом он отметил, что для Ингушетии проблема устройства специальных приемников для оставления в них младенцев неактуальна, так как «в республике не выбрасывают детей на улицу».

Напомним, законопроект о беби-боксах был внесен на рассмотрение Госдумы РФ в августе 2016 года. Документ вызвал неоднозначную реакцию у представителей общественности, правозащитных организаций, законодателей.

Беби-боксы противоречат российским законам и моральным принципам, заявлял бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, который даже подал обращение в Генпрокуратуру по поводу данной инициативы.

Член Совета Федерации Елена Мизулина в июне направила официальный запрос генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести прокурорскую проверку организаций, где установлены беби-боксы, в том числе с целью установления достоверных сведений о количестве оставленных в них детей и их последующей судьбе.

Позже Елена Мизулина выдвинула встречный проект закона о запрете беби-боксов. Однако правительство РФ выступило против законопроекта.

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Стоит отметить, что в России практика установки беби-боксов началась в 2011 году. С этого времени специализированные места для анонимного оставления новорожденных появились в 11 регионах страны. В девяти субъектах РФ — Камчатском, Ставропольском краях, Кировской, Курской, Ленинградской, Псковской, Свердловской и Тюменской областях — функционирование мест для «анонимной сдачи детей» было признано прокуратурой незаконным.

И только в Пермском и Краснодарском краях функционирование беби-боксов было признано органами прокуратуры законным.

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Отметим, что факты оставления детей в Ингушетии все-таки есть. Единственное, что их не так много, как в других регионах России. Как сообщало ИА REGNUM, год назад, 7 октября 2015 года, новорожденный ребенок был брошен на территории Сунженской центральной районной больницы. Неделей ранее в городе Карабулаке к домовладению местной жительницы подкинули ребенка. Женщина, обнаружившая новорожденного мальчика, рассказала, что на вид он был здоровым, без внешних признаков насилия.

При этом стоит напомнить, что в Ингушетии показатель рождаемости один из самых высоких в России. С 2012 по 2014 год численность населения региона выросла на 22,5 тыс. человек. На 1 января 2016 года в республике проживало 472 776 человек.