Томск, 7 ноября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Получением высокооктановых бензинов класса «Евро 5» и «Евро 6», а также высокоиндексного дизельного топлива с использованием нанотехнологий занимаются ученые международной научно-образовательной лаборатории «Переработка углеводородного сырья с применением нанотехнологий», сообщает Служба новостей Томского политехнического университета (ТПУ).

P J Hansen Арктика

Высокооктановые бензины — это виды углеводородного топлива с высоким октановым числом (от 95 и выше) и высокими физико-химическими свойствами и эксплуатационными характеристиками. Также высококачественные бензины и высоколиквидное дизельное топливо, которые разрабатывают сотрудники Томского политеха, получаются с низким содержанием серы, бензола и ароматических углеводородов. Получаемое топливо соответствует всем требованиям технического регламента на нефтепродукты класса «Евро-5 и 6», а также обладает высокими низкозастывающими свойствами.

«Обычные товарные бензины и дизельное топливо выдерживают температуры до — 50 °C, — напомнил руководитель международной научно-образовательной лаборатории «Переработка углеводородного сырья с применением нанотехнологий», доктор технических наук, профессор, академик РАЕ и заслуженный деятель науки РФ Владимир Ерофеев. — При более низких температурах такое топливо может замерзнуть в топливных баках и системах. Предлагаемые высокооктановые бензины и дизельное топливо выдерживают очень низкие температуры до — 80 °C. Такие высоколиквидные моторные топлива можно использовать также и в различных северных условиях России, включая Арктику и Антарктиду».

Проводят научные исследования и разрабатывают новые процессы и технологии получения высоколиквидного моторного топлива, а также низших олефинов, ароматических углеводородов (ценных видов сырья для многих процессов нефтехимии) сотрудники Томского политеха на специальных каталитических установках из различных видов углеводородного сырья: нефти, газовых конденсатов и попутного нефтяного газа.

Соответствующая углеводородная фракция поступает в реактор с катализатором, нагретым до определенной температуры лабораторной установки, и превращается в высокооктановый бензин, дизельное топливо или в другие ценные продукты.

В качестве катализаторов используются специально разработанные для этих процессов различные модифицированые наноструктурированные микропористые цеолиты и оксидные системы.

Отличительной особенностью этих уникальных микропористых цеолитов является их пористость, размер пор составляет не более 0,6 — 0,8 нанометров, Органические молекулы различных видов углеводородного сырья, попадая в эти поры цеолитов, где расположены высокоактивные суперкислотные центры катализатора, обретают «необычную» повышенную реакционную способность и значительно легче вступают в химические реакции на этих активных центрах, образуя различные продукты.

Также разработаны целый ряд новых, не имеющих в мире аналогов, модификаторов, которые позволяют усилить действие цеолитов, катализаторов (нанопорошки различных металлов, сульфидов металлов и различные гетерополисоединия).

«С их помощью можно гораздо эффективнее получать из различных видов углеводородного сырья высокоиндексное моторное топливо, низшие олефины, арены и другие ценные продукты», — поясняет Владимир Ерофеев, который является автором более 350 научных работ и 40 патентов на изобретения.