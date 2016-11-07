Москва, 7 ноября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект бюджета на 2017−2019 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом говорится в заключении комитета на проект бюджета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Вместе с тем комитет высказал ряд замечаний, которые, согласно тексту заключения, должны быть устранены ко второму чтению проекта бюджета. Бюджетная конструкция, заложенная в проект бюджета на трехлетку, «не вполне отвечает стратегическим задачам в части экономического развития, в частности, восстановления экономического роста», считают депутаты комитета. «Ожидаемое сокращение доходов федерального бюджета рассматривается в достаточно одностороннем порядке — как повод и причина сокращения расходов, причем на фоне весьма скромных тенденций социально-экономического развития», — отмечается в тексте заключения.

В достаточно сложной ситуации, усугубляемой воздействием внешнеэкономических и внешнеполитических факторов (например, действия «санкций»), бюджетная политика может быть оценена не «как инструмент противодействия негативным факторам, а, скорее, как пассивное отражение этих явлений в рамках механистического подхода», констатируют депутаты комитета.

Никаких общих и важнейших показателей, связанных с финансовым рынком, страховыми услугами, аудиторской деятельностью, условий инвестирования, деятельности НПФ в составе целевых индикаторов и показателей госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» нет, считают депутаты комитета. «Учитывая современное состояние государственных финансов, заслуживает внимания вопрос о системном, последовательном и комплексном повышении эффективности бюджетных расходов», — говорится в заключении комитета.

В связи с этим комитет предлагает обеспечить существенную доработку проекта паспорта госпрограммы и самой госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» с учетом хода и результатов рассмотрения проекта федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Проект федерального бюджета на 2017−2019 годы был внесен в Госдуму 28 октября. на финансирование госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» в 2017 году будет выделено 142,71 млрд рублей. Планируется, что проект бюджета будет рассмотрен в первом чтении на заседании Госдумы 18 ноября.