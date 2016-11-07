Кишинёв, 7 ноября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Власти Украины готовы предоставить «зеленый коридор» для выхода российских войск из приднестровского села Кобасна. Об этом, как передает портал Deschide, сообщил министр обороны Молдавии Анатолий Шалару по итогам состоявшейся 6 ноября в Одессе встречи со своим украинским коллегой Степаном Полтораком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Мы обсудили вопрос создания специального коридора, для российских военных, находящихся в Приднестровском регионе, а также для боеприпасов, находящихся на хранении в с. Кобасна, — заявил Шалару. — Военное ведомство Молдавии было официально проинформировано о том, что украинская сторона готова подготовить специальный коридор для выведения российских войск и вооружения».

При этом министр обороны Молдавии добавил, что Кишинев и Киев также договорились о встрече военных экспертов, для того чтобы обсудить «ряд вопросов технического характера».

По словам Шалару, оружие, размещенное на военных складах в селе Кобасна, представляет значительную опасность для жителей Молдавии и Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 г. главами РФ и Молдавии в присутствии президента Приднестровья.