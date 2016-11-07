Стокгольм, 7 ноября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 14 ноября будет подвергнут допросу в связи с подозрением в совершении изнасилования. Представители прокуратуры Швеции подтвердили, что процедура состоится на территории посольства Эквадора в Лондоне, передает RT.

Espen Moe Джулиан Ассанж

Отмечается, что вести допрос будет прокурор из Эквадора, рядом с ним будет находиться представитель прокуратуры Швеции Ингрид Исгрен. Кроме того, у Ассанжа возьмут образцы ДНК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2010 году был заочно выдан ордер на арест Ассанжа в связи с уголовным делом об изнасиловании. С 2012 года главный редактор WikiLeaks живет в посольстве Эквадора в британской столице. В октябре 2016 года Ассанж получил отказ от прокуратуры Швеции, когда просил временно отменить ордер на арест с целью посещения похорон.