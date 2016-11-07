Алеппо, Сирия, 7 ноября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Правительственные войска Сирии очистили от боевиков и установили контроль над холмом Теллят Рахм на юго-западе Алеппо, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.

Minval.az Разрушенный Алеппо

По их данным, в результате операции подразделений армии властей Сирии, уничтожены остатки укреплений вооруженной коалиции «Джейш аль-Фатх» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Среди убитых — боевики организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Харакат Нуриддин аз-Зинки» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также уничтожена значительная часть их арсенала и техники.