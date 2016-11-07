Калининград, 7 ноября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. В Калининградской области менее чем через два месяца начнут работу новые подразделения Балтийского флота — разведывательные батальоны.

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Как сообщили сегодня, 7 ноября, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, батальоны сформируют на базе двух разведрот в гвардейских соединениях береговых войск Балтфлота.

«Новые подразделения разведчиков вскоре появятся в бригаде морской пехоты и мотострелковом соединении Балтийского флота», — уточнил собеседник ИА REGNUM.

Для формируемых подразделений созданы все необходимые условия. Для личного состава подготовлены казармы, батальоны укомплектовываются офицерами, спланирована поставка техники и вооружения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в августе 2016 года в Калининградской области прошёл лагерный сбор войсковых разведчиков Балтийского флота. Месяц около ста военнослужащих разведподразделений отработывали ряд специфических задач — различные методы организации разведдозора, засады, налёта.