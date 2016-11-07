Вильнюс, 7 ноября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Сейм Литвы, руководствуясь Конституцией и учитывая декрет президента страны Дали Грибаускайте, ратифицировал подписанный 19 мая 2016 года в Брюсселе протокол о присоединении Черногории к Организации Североатлантического договора. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 ноября, в канцелярии парламента, за предусматривающий это закон проголосовали 98 членов Сейма, проголосовавших против не было, воздержались 2 парламентария.

AleGranholm Флаг Черногории

«Черногория с 2006 года была партнером НАТО, она участвовала в совете Евроатлантического партнерства и программе Партнерства во имя мира. С 2009 года Черногория участвовала в плане действий членства, а 2 мая 2015 года в Североатлантическом совете была приглашена начать переговоры о присоединении к Североатлантическому договору, которые шли с февраля 2016 года», — утверждается в пояснительном документе.

«Ожидается, что Черногория, став 29-м членом НАТО, будет способствовать повышению безопасности и стабильности в Балканском регионе, а также укреплению роли всей организации в контексте современных угроз», — отметили в Сейме. Протокол о присоединении вступит в силу, когда его, согласно национальным процедурам, одобрят все страны договора.