Вильнюс, 7 ноября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Несмотря на печальные демографические прогнозы, литовцы недостаточно откладывают на будущее и недостаточно заботятся о финансовом благополучии — по этим показателям Литва отстает от некоторых стран Запада более чем в 40 раз, отмечают литовские эксперты. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 ноября, годовая выплата по страхованию жизни среднестатистического финна больше в 45 раз, хотя по средней зарплате «в руки» Финляндия обгоняет Литву в 4 раза.

ionasnicolae Водитель автомобиля

«Среднестатистический литовец на страхование жизни в год выделяет 81 евро, между тем финн — более 3,6 тыс. евро», — говорит президент Ассоциации предприятий по страхованию жизни Литвы Артурас Бакшинскас, представляя данные международного исследования SwissRE, указывающие на огромную разницу между финансовыми приоритетами жителей Литвы и Западной Европы. По словам Бакшинскаса, похожие тенденции и в других странах: зарплаты жителей Великобритании, Нидерландов и Швеции в 5−6 раз больше зарплат жителей Литвы, между тем годовые выплаты по страхованию жизни различаются в 20−40 раз. «Проблема не в том, что у литовцев нет денег — такая большая разница обусловлена разницей менталитета и пробелами в финансовом просвещении», — говорит Бакшинскас.

Член правления Ассоциации предприятий по страхованию жизни Литвы, глава литовского филиала Swedbank Life Insurance SE Миндаугас Юсюс поднимает вопрос: когда для литовца жизнь станет дороже автомобиля — поскольку литовцы на страхование автомобиля, жилья или другого физического имущества тратят в два раза больше денег, чем на страхование жизни. В мире тенденции как раз противоположные. «Что это означает: разбив автомобиль, мы можем оставаться спокойными, потому что расходы на ремонт покроет страховка, а если случится серьезное несчастье, если человек серьезно заболеет или лишится трудоспособности, он остается без какой-либо финансовой основы. Эти ожидания людей направлены на дырявую социальную систему государства», — отмечает Юсюс.

По прогнозам ассоциации, в Литве рынки страхования жизни и не жизни могут сравняться не ранее 2025 года — хотя это довольно амбициозная цель, даже в этом случае Литва достигла бы уровня Польши, а разница с Западом по-прежнему была бы огромной. Для того чтобы финансовое благополучие населения Литвы увеличилось, планирование финансов жителей еще должно сильно усовершенствоваться — в этом уверена член правления Ассоциации предприятий по страхованию жизни Литвы, генеральный директор компании Aviva Lietuva Аста Грабинске. По ее словам, сегодня литовцы на долгосрочные сбережения выделяют всего 24% свободных средств, а большая часть накоплений — 76% — хранится в замороженных вкладах и на банковских счетах.

«В Дании, Швеции или Великобритании пропорции абсолютно противоположные: в вкладах хранится всего 22−27% накоплений, а на долгосрочные сбережения выделяется 73−78% средств», — добавила Грабинске. По ее словам, одно только государство не может гарантировать финансовое благополучие в случае несчастья или гарантировать достойную пенсию, поэтому финансовый сектор, государство и СМИ должны работать вместе и последовательно призывать жителей заботиться о финансовом будущем. Глава литовского филиала Compensa Life Vienna Insurance Group SE Томас Милашюс говорит, что в контексте ЕС развивающийся рынок страхования жизни Литвы будет расти. «В этом году объем рынка должен быть таким же, что и в прошлом году, когда рынок страхования жизни вырос на 10% и в первый раз превысил предкризисный уровень», — оценил Милашюс.