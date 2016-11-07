Санкт-Петербург, 7 ноября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Две жительницы Выборгского района Санкт-Петербурга отправлены под домашний арест по уголовному делу о нападении собак на семилетнюю девочку. Это дело, возбужденное по статье «хулиганство», находится на особом контроле Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

(сс) Mr.TinDC Агрессивная собака

Напомним, маленькая девочка подверглась групповому нападению нескольких собак на проспекте Культуры и была доставлена в больницу с многочисленными укусами. Собаки оказались не бродячие, их хозяйки были установлены и задержаны.

«Две местные жительницы, проживающие в доме, рядом с которым произошла трагедия, <…> содержат большое количество собак без надлежащего ухода за ними, по месту их жительства были проведены обыски», — сообщало 3 ноября ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщили в ведомстве сегодня, Выборгским районным судом Санкт-Петербурга в отношении двух женщин, 1972 года рождения, подозреваемых в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.