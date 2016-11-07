Москва, 7 ноября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Никаких решений по ограничению использования служебных транспортных средств депутатами Госдумы на сегодняшний день нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 ноября заявила глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Могу только опровергнуть. Никаких на этот счёт ограничений, то что касается депутатов Государственной думы», — заявила Савастьянова.

По ее словам, движение на служебных машинах по Москве и Московской области регламентируется строго в соответствии с законом.

«Что касается транспортного обслуживания — это всё-таки регулируется федеральным законом. На сегодняшний день решений в этом плане не принималось, поэтому и ограничений таких нет», — подчеркнула она.

Отметим, что ранее RT со ссылкой на собственные источники в Госдуме заявила о том, что депутатам Государственной думы России ограничили использование служебных машин. По данным издания, соответствующее распоряжение было сделано устно. От административных границ Москвы в Московскую область можно ездить на служебном автомобиле не далее 50 километров.