Москва, 7 ноября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. К концу 2016 года в гвардейских соединениях береговых войск Балтийского флота на базе двух разведрот будут сформированы разведывательные батальоны. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов, сообщили в Минобороны РФ.

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По его словам, «новые подразделения разведчиков вскоре появятся в бригаде морской пехоты и мотострелковом соединении Балтийского флота».

Мартов отметил, что эти подразделения повысят боевые возможности соединений береговых войск в войсковой разведке. Для них созданы все необходимые условия: для личного состава подготовлены казармы, батальоны укомплектовываются офицерами, спланирована поставка техники и вооружения.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, боевой потенциал Вооруженных сил РФ за последние три года повысился на 32%, армия получила более 15 тыс. единиц вооружения и военной техники. Также повысилась интенсивность военных учений.