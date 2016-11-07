Владивосток, 7 ноября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. В понедельник, 7 ноября, в Охотском море произошел крупный пожар на рыболовецком судне «Новоульяновск». По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадали (механик и моторист). Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Wallspaper.ru Пожар

«07 ноября в Охотском море на борту БМРТ «Новоульяновск» (порт приписки Владивосток, судовладелец ОАО ХК «Дальморепродукт») произошел взрыв картера главного двигателя, повлекший пожар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент пожар на рыболовецком судне уже потушен. Сейчас «Новоульяновск» дрейфует в Охотском море.

По факту ЧП на борту судна «Новоульяновск» проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).