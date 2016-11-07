Чебоксары, 7 ноября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. В Чувашии — очередной атлантический циклон. Его теплый фронт принес в республику новые снегопады. Основной удар стихии придется на 8 ноября. В ночь с 7 на 8 ноября в южных районах республики начнется мокрый снег, переходящий в ливневый дождь. Тем временем, на севере Чувашии разыграется сильный снегопад, который спустя несколько часов сменится ледяным дождем, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Ледяной дождь

По его расчетам, переохлажденный дождь в Чебоксарах будет продолжаться примерно до середины дня 8 ноября, пока столбики термометров не поднимутся до плюсовых отметок. Ближе к вечеру осадки прекратятся. Практически все численные модели обещают на этот день огромное количество осадков. Так, по данным UKMET, за сутки в городе может выпасть 45 мм осадков, то есть практически месячная норма влаги. Напомним, 17 октября 2014 года в Чувашии во время ледяного дождя выпало 24 мм осадков, что привело в частности к нарушениям в системе ЖКХ.

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9 ноября Чувашия окажется в стороне от влияния атмосферных фронтов. День ожидается вполне комфортным, со слабым ветром и около нулевой температурой воздуха. 10 ноября на Среднюю Волгу придет еще один, балканский циклон, основную мощь которого почувствуют на себе жители южной половины Чувашии. Осадки там начнутся уже в ночь на 10 ноября и будут продолжаться всю первую половину дня. Затем зона переохлажденных осадков переместится в центр республики, а оттуда дойдет и до северных районов. Чебоксарцев утро 10 ноября встретит обильным снегопадом, но затем предметы начнут покрываться ледяной коркой. К вечеру к дождю при минусовой температуре воздуха добавится сильный ветер с порывами до 10−15 метров в секунду.

По прогнозам, 11 ноября, ледяной дождь повторится — уже под влиянием циклона с Черного моря. Но ближе к вечеру, скорее всего, пройдут обычные дожди — предстоящая пятница ожидается самым теплым днем на этой неделе, столбики термометров могут подняться до отметок +3…±8 градусов тепла. 12−13 ноября Чувашия окажется в теплом секторе циклона, поэтому существенных осадков в эти дни не ожидается.