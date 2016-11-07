Челябинск, 7 ноября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Земли бывшего челябинского танкового училища, располагающиеся в центре Челябинска, будут застроены многоквартирными домами. Планирование застройки стало возможно благодаря решению министерства обороны РФ о передаче двух третей земли расформированного учебного заведения Российскому фонду жилищного строительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Мирные стройки. 1960

Минобороны РФ решилось на передачу земель по прошествии 10-летнего периода после закрытия челябинского танкового училища. Территория заведения за этот срок пришла в упадок, оставшиеся постройки облюбовали бездомные, а также устроители реконструкций и военных игр. При нецелевом использовании территории, а фактически бесхозности, место стало еще и источником опасностей, здесь часто случались пожары.

В результате обращений администрации Челябинска в военное ведомство России удалось решить вопрос по застройке территории без передачи земли в ведение городских властей. Примером использования земли, переданной в ведение Российского фонда жилищного строительства, приводятся участки земли в Сосновском районе.

«Теперь у земли есть хозяин, с ним можно работать. На территории Челябинской области, в том числе в Сосновском районе, было несколько участков, переданных в жилфонд. И мы видим, что работа ведется, все застраивается довольно хорошо. Работа велась и с нашей стороны, были очень обнадеживающие письма от Минобороны, но в последний момент было принято такое решение. Будем работать. Также отмечу, что все объекты культурного наследия будут сохранены», — сообщил челябинский мэр Евгений Тефтелев порталу «Первый областной».

Напомним, с территорией танкового училища в Челябинске связан скандал по разрушению объектов культурного наследия. Так, 30 августа общественниками было выявлено разрушение корпусов комплекса зданий училища, относящихся к культурному наследию, которое охраняется законом РФ. Частные собственники расположенного производственного объекта заявили, что осуществляли контролируемое разрушение, так как постройки представляли опасность для граждан.

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А в ночь с 6 на 7 сентября произошёл пожар в двух зданиях на территории танкового училища. Как выяснили пожарные расчеты, прибывшие на место, возгорание случилось внутри зданий из-за подожженного мусора.

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Отметим, объекты культурного наследия, расположенные на территории бывшего танкового училища, в администрации Челябинска пообещали сохранить.