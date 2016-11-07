Санкт-Петербург, 7 ноября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Придерживающийся праворадикальных взглядов активист стал фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности (ч.1 ст. 282 УК РФ). В ближайшее время 45-летнему мужчине будет предъявлено обвинение. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

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По данным ведомства, 4 ноября 2016 года подозреваемый разместил в соцсети информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. После этого личность мужчины была установлена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, и злоумышленник задержан.

«В ходе проведения обыска у подозреваемого были изъяты предметы и документы, подтверждающие его причастность к совершению преступления, — пояснили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. — В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение».

Как отметили в ведомстве, ранее этот гражданин неоднократно принимал участие в акциях правых радикалов, а также публично выступал на таких акциях.

По данным издания «Фонтанка.ру», мужчина оставил нарушающее закон сообщение в соцсети под ником «Иван Тусанин». «Пост, по мнению специалистов, несет призыв проявлять агрессию в отношении мусульман и выходцев из Средней Азии», — отмечает источник. Кроме того, подозреваемый якобы являлся одним из организаторов так называемого «Русского марша», в проведении которого 4 ноября в центре города власти Петербурга отказали.