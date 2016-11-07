Красногорск, 7 ноября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Большая часть инцидентов с газом в Московской области связана с незаконным оборотом газовых баллонов и их некачественной заправкой. Сама же сфера в регионе является пока нерегулируемой и нуждается в мониторинге, сообщает РИАМО со ссылкой на министра энергетики Московской области Леонида Неганова.

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«Рынок оборота газовых баллонов является фактически нерегулируемым, неконтролируемым, безнадзорным. Наша позиция — необходимо начать мониторить рынок. Необходимо урегулировать, чтобы проблему бесхозного обслуживания газовых баллонов убрать», — пояснил Неганов.

Он также добавил, что рынок оборота газовых баллонов в Подмосковье требует серьезного регулирования и проработки, чтобы избежать несчастных случаев в будущем.

Как корреспонденту ИА REGNUM пояснил директор Института государственного и муниципального управления ВШЭ Виктор Колесник, парк баллонов, а также оборудование для их пополнения давно устарели.

«Я знаю, что оборудование, посредством которого происходит заправка баллонов, сильно устаревшее. Сам парк баллонов уже давным-давно требует замены, и ходят слухи в экспертной среде о том, что газ, который в эти баллоны попадает, очень сильно разбавляется», — заявил эксперт.

Напомним, 6 ноября в Иваново в двухэтажном трехподъездном жилом доме прогремел взрыв бытового газа. Один из подъездов дома полностью обрушился. Шесть человек погибли. Среди них три женщины, двое мужчин и девочка четырех лет. Шесть человек пострадали, четверо из них находятся в реанимации.