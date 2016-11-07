Москва, 7 ноября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Террористические атаки и политические беспорядки не оказали существенного влияния на общий объем мировых исходящих поездок в 2016 году. Глобальная индустрия туризма остается на пути роста: количество исходящих поездок и в 2017 году увеличится — примерно на 4−5%, сообщается на сайте Ассоциация туроператоров России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристический поток

По словам президента IPK International Рольфа Фрайтага, несмотря на сохранение «общей массы» туристических поездок, «направления, которые в этом году воспринимались как небезопасные, потеряли миллионы посетителей, в то время как страны с положительным имиджем извлекли из этого перераспределения туристических потоков существенную выгоду».

По данным исследования, за первые восемь месяцев 2016 года число исходящих поездок по всему миру выросло на 3,9%. Лидером по динамике выездного туризма стал Китай, трафик из которого вырос на 18%. Также высокие результаты отмечены в Южной Корее, где исходящий туристический поток увеличился на 11%.

Что касается России, то по данным IPK International, количество исходящих поездок из нашей страны снизилось за отчетный период на 20%. В нисходящем тренде и другой большой рынок БРИКС — бразильский, где из-за трудностей в экономике выезд за границу уменьшился на 15%.

Оценивая перспективы развития сектора туризма в 2017 году, эксперты называют их весьма позитивными: рост исходящих поездок по всему миру прогнозируется от 4 до 5%. Лидером исходящего трафика по-прежнему будут страны Азии (+6% к уровню 2016 года). Страны Северной, Центральной и Южной Америки покажут рост в районе 5%, страны Европы — около 4%.

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