Барнаул, 7 ноября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В столице Алтайского края сегодня, 7 ноября, в День воинской славы, провели митинг, посвященный 75-летию проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году. «По силе подъема духа он приравнивался к важнейшей военной операции. Не сорванный, не отмененный, он имел огромное значение для поднятия духа армии и всей страны. Ни один вражеский самолет не достиг Красной площади во время его проведения», — напомнил собравшимся губернатор региона Александр Карлин. Его слова цитирует официальный сайт региона.

Станислав Хазиев Митинг, посвященный 75-летию проведения военного парада на Красной площади в Москве. Барнаул

Мемориал Славы — памятное и священное место для многих барнаульцев. Поклониться и отдать дань памяти тем, кто на фронте и в тылу, не щадя сил и самой жизни, завоевывал Великую Победу, сегодня пришли ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Также в мероприятии участвовали воспитанники военно-патриотических клубов, курсанты Барнаульской школы первоначальной летной подготовки и Барнаульского юридического института МВД России, а также представители общественности, духовенства и органов власти.

Станислав Хазиев Митинг, посвященный 75-летию проведения военного парада на Красной площади в Москве. Барнаул

То, что 7 ноября 1941 года вместе с парадом прошел крестный ход с иконой Казанской Божией Матери, отметил на митинге митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. «И предкам, и ныне живущим очевидно, что Бог на нашей стороне. Он не в силе, а в правде. Такой была духовная установка всех в страшные годы войны», — заявил священнослужитель.

А у правнучки солдата Александра Вялкова, погибшего под Ленинградом, сегодня особый день еще и потому, что ее семья получила личные вещи прадеда. В мае 2016 года поисковики обнаружили останки одного из солдат, пытавшихся прорваться к Ленинграду.

Станислав Хазиев Родным солдата Александра Вялкова, погибшего под Ленинградом, переданы личные вещи

Это и был Александр Вялков. Выяснилось, что родился он в 1914 году в Волчихинском районе Алтайского края, а в годы войны попал на особый — Волховский фронт, который должен был ударить с тыла по группам армии «Север» и снять блокаду Ленинграда. В его состав входила печально известная Вторая ударная армия, которая прорвалась дальше остальных частей и в январе попала в окружение. В июне 1942 года трагедия закончилась: 146 тысяч советских солдат и офицеров остались там навсегда.

Станислав Хазиев Митинг, посвященный 75-летию проведения военного парада на Красной площади в Москве. Барнаул

Глава региона в ходе митинга также отметил, что история военных лет хранит немало доказательств духовного величия многонационального народа, объединенного стремлением изгнать оккупанта с родной земли. Губернатор считает, что сегодня всем нам как никогда важно помнить урок истории. «Только вместе мы можем сохранить мир и независимость. Как и 75 лет назад, Россия сегодня твердо противостоит попыткам разжигания международных конфликтов, политическим провокациям, террористическим угрозам», — подчеркнул Александр Карлин.

Присутствующим показали историческую реконструкцию событий «Дорогая моя столица». В завершение митинга собравшиеся возложили цветы к памятникам погибшим воинам.

Напомним, из Алтайского края ушли 611 245 воинов, погибли 283 тысячи, из Барнаула — 41 тысяча человек, 16 тысяч из которых не вернулись.

Станислав Хазиев Митинг, посвященный 75-летию проведения военного парада на Красной площади в Москве. Барнаул

Как уже сообщало ИА REGNUM, военный парад 7 ноября 1941 года, состоявшийся почти через полгода после начала Великой Отечественной войны, был приурочен к празднованию 24-летия Великой Октябрьской социалистической революции и прошел в Москве, а также в Воронеже и Куйбышеве (сегодня — Самаре).

В московской реконструкции парада приняли участие более 5 тыс. человек. Шествовали они в сопровождении четырех десятков образцов раритетной техники, в том числе — прославленных Т-34 и знаменитых «катюш».

В Воронеже этому событию посвятили 6 ноября: на шествие по Ленинскому проспекту вышли более 800 человек. Они были одеты в форму образца 1941 года.