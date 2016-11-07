Пекин, 7 ноября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Ведущая энергетическая корпорация Китая China General Nuclear Power Corp. (CGN) сообщила о начале строительства первой плавучей атомной электростанции.

Cgnpc.com.cn Плавучая АЭС

Согласно опубликованному заявлению, плавучая АЭС ACPR50S отвечает самым высоким требованиям ядерной безопасности. Предварительная проектная работа завершится в ближайшее время. Уже известно, что на плавучей платформе будет установлен китайский атомный реактор, пишет «Наньцзао жибао».

Главным назначением будущей плавучей АЭС станет энергоснабжение буровых платформ, ведущих добычу нефти и газа у побережья КНР. Кроме того, ACPR50S способна опреснять морскую воду. Работы будут завершены в 2018 г. Ввод в эксплуатацию состоится уже в 2019 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, станцию, согласно информации China Shipbuilding Industry Corporation, будут использовать в Южно-Китайском море. Обойдется строительство одной такой АЭС примерно в $461 млн.