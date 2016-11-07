Вильнюс, 7 ноября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. По словам декана Филологического факультета Вильнюсского университета Антанаса Смятоны, в разговорной литовской речи издавна существуют различные названия нелегального алкоголя, все названия «романтизированы», а с самим явлением необходимо бороться, придав негативный окрас алкоголизму и связав пьянство с СССР. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 ноября, Смятона выпустил отдельное «исследование», посвященное причинам алкоголизма и предлагает закрепить его выводы в повседневной жизни.

DomenicBlair Дно бутылки

«Нелегальный алкоголь характеризуют такие слова, как «лесной», «подкустарниковый», «болотный», «приболотный». В самом названии ясно указывается, где варится этот напиток. Правда, есть и очень смешные и даже унизительные названия, например, сивуха, табуретовка, рака, сучок, косорыловка, первач», — перечисляет Смятона. По его словам, новые термины «самогон» (именно, как самогон, вернее «самогонас», не samane, как это слово звучит в литовском языке) или «дистиллят нелегального алкоголя» подходят для того, чтобы называть ими нелегальный алкоголь.

«Термин «дистиллят нелегального алкоголя» очень подошел бы в административной речи, кроме того, он точно говорит о процессе производства — дистилляции закваски. В разговорной речи очень прижилось бы негативное слово самогон, связанные с советской оккупацией. На данный момент это неиспользуемое иностранное слово, но для этого термина может применяться то же самое правило, что и к слову «советы» — сначала оно не использовалось, но потом надолго реабилитировалось, потому что точно отражает оккупацию, длившуюся 50 лет», — говорит филолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организациии здравоохранения, Литва лидирует в мире по количеству употребляемого алкоголя на душу населения. Уровень самоубийств в Литве также является самым высоким в мире.