В Казахстане продолжают бороться с безработицей
Астана, 7 ноября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. За последние пять лет постоянные рабочие места получили 563 тысячи казахстанцев. Трудоустройство более полумиллиона граждан произошло в рамках реализации госпрограммы «Дорожная карта занятости-2020» (ДКЗ-2020), сообщила сегодня, 7 ноября, министр здравоохранения и социального развития Казахстана Тамара Дуйсенова в ходе правительственного часа в нижней палате парламента.
«За время действия программы меры государственной поддержки оказаны более 744 тысячам человек. Из них трудоустроены на постоянные рабочие места 563 тысячи человек. Только за 9 месяцев текущего года участниками ДКЗ-2020 стали более 146 тысяч человек», — отчиталась министр.
По словам Дуйсеновой, в 2016 году реализуется 5712 проектов, основная часть из них — ремонт дорог и образовательных учреждений. 3607 проектов осуществляются в отдаленных селах Казахстана.
Министр отметила, что в рамках этих проектов государство рассчитывает получить порядка 41 тысячи рабочих мест.
Рабочие места создает также микрокредитование на селе. По информации Дуйсеновой, в 2016 году микрокредиты получают 9 тысяч человек, что, по расчетам ведомства, создаст дополнительно около 12 тысяч рабочих мест.
По словам министра, в 2016 году было выдано 6834 микрокредита, из них 89% были использованы в сельском хозяйстве, в основном, в животноводстве. В 2016 году на микрокредитование выделено 30,8 млрд тенге (около 5,8 млрд рублей).
На рынке труда министр отметила качественное изменение состава рабочей силы — произошел рост общей численности занятых на 6,3%, а также прирост числа наемных работников — на 16,6%. Безработных стало меньше на 9%, самозанятых — на 14%, из них число непродуктивно самозанятых за последние три года снизилось втрое.
Поясним, что делить самозанятых на продуктивно и непродуктивно занятых в Казахстане начали в 2012 году по признаку дохода. К непродуктивно занятым относятся самозанятые с месячным душевым доходом меньше прожиточного минимума (с 1 января 2016 года — 22 859 тенге (4556 рублей). В 2015 году доход от своей занятости на уровне ниже прожиточного минимума получили 515 200 казахстанцев.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в стране предпринимаются меры, чтобы не допустить роста безработицы. В апреле 2016 года Министерство здравоохранения и социального развития республики сообщало, что подписано более 30207 меморандумов о сохранении рабочих мест. Меморандумы о взаимном сотрудничестве были заключены между администрациями областей, двух самых крупных городов — Астаны и Алма-Аты, а также работодателями и профсоюзами предприятий.
В Казахстане отслеживают также факты массовых увольнений работников. В июле 2016 года национальному железнодорожному перевозчику было предъявлено обвинение в незаконном увольнении 957 работников.