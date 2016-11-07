Астана, 7 ноября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. За последние пять лет постоянные рабочие места получили 563 тысячи казахстанцев. Трудоустройство более полумиллиона граждан произошло в рамках реализации госпрограммы «Дорожная карта занятости-2020» (ДКЗ-2020), сообщила сегодня, 7 ноября, министр здравоохранения и социального развития Казахстана Тамара Дуйсенова в ходе правительственного часа в нижней палате парламента.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

«За время действия программы меры государственной поддержки оказаны более 744 тысячам человек. Из них трудоустроены на постоянные рабочие места 563 тысячи человек. Только за 9 месяцев текущего года участниками ДКЗ-2020 стали более 146 тысяч человек», — отчиталась министр.

По словам Дуйсеновой, в 2016 году реализуется 5712 проектов, основная часть из них — ремонт дорог и образовательных учреждений. 3607 проектов осуществляются в отдаленных селах Казахстана.

Министр отметила, что в рамках этих проектов государство рассчитывает получить порядка 41 тысячи рабочих мест.

Рабочие места создает также микрокредитование на селе. По информации Дуйсеновой, в 2016 году микрокредиты получают 9 тысяч человек, что, по расчетам ведомства, создаст дополнительно около 12 тысяч рабочих мест.

По словам министра, в 2016 году было выдано 6834 микрокредита, из них 89% были использованы в сельском хозяйстве, в основном, в животноводстве. В 2016 году на микрокредитование выделено 30,8 млрд тенге (около 5,8 млрд рублей).

На рынке труда министр отметила качественное изменение состава рабочей силы — произошел рост общей численности занятых на 6,3%, а также прирост числа наемных работников — на 16,6%. Безработных стало меньше на 9%, самозанятых — на 14%, из них число непродуктивно самозанятых за последние три года снизилось втрое.

Поясним, что делить самозанятых на продуктивно и непродуктивно занятых в Казахстане начали в 2012 году по признаку дохода. К непродуктивно занятым относятся самозанятые с месячным душевым доходом меньше прожиточного минимума (с 1 января 2016 года — 22 859 тенге (4556 рублей). В 2015 году доход от своей занятости на уровне ниже прожиточного минимума получили 515 200 казахстанцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в стране предпринимаются меры, чтобы не допустить роста безработицы. В апреле 2016 года Министерство здравоохранения и социального развития республики сообщало, что подписано более 30207 меморандумов о сохранении рабочих мест. Меморандумы о взаимном сотрудничестве были заключены между администрациями областей, двух самых крупных городов — Астаны и Алма-Аты, а также работодателями и профсоюзами предприятий.

В Казахстане отслеживают также факты массовых увольнений работников. В июле 2016 года национальному железнодорожному перевозчику было предъявлено обвинение в незаконном увольнении 957 работников.