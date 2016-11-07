Чебоксары, 7 ноября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. В вузах Чувашии возрос интерес к чувашскому языку и литературе, о чём говорит ежегодно растущий конкурс при поступлении, однако, к сожалению, в школах Чувашии снижается количество детей, обучающихся на чувашском языке. И его дальнейшее уменьшение в школьной программе «будет караулом для национальной республики». Хотя на эти процессы влияют как субъективные, так и объективные факторы. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала кандидат филологических наук Татьяна Денисова, возглавляющая кафедру чувашского языка и литературы Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.

Cap.ru 1 сентября 2016 года в Чебоксарах

В вузе с момента его основания ведётся подготовка национальных кадров по двухпрофильному направлению: «учителя родного языка и литературы одновременно получают навыки преподавания русского языка». Это не только помогает при подаче материала детям, но и повышает конкурентоспособность специалистов на рынке труда. «Учитель может объяснить материал понятнее и интереснее. К примеру, факт чувашского языка может сопоставить с фактом русского языка, чтобы дети видели и сходство, и отличия. Ученикам, в свою очередь, так намного проще усваивать и запоминать материал», — говорит Татьяна Денисова.

Говоря об объёмах преподавания родного языка в средних образовательных учреждениях, эксперт с сожалением констатировала, что сегодня «даже в национальных школах преподавание чувашского языка уменьшается», что связано с нежеланием родителей отправлять детей в чувашский класс. «В настоящее время эта проблема очень актуальна. Раньше было по три часа чувашского языка в русских школах, потом сократили до двух. Говорят, что могут оставить один урок — тогда это будет караул для национальной республики! Администрации школ ссылаются на родителей, которые, в свою очередь, говорят, что им важнее подготовить ребёнка по тем предметам, по которым надо сдавать ЕГЭ», — говорят Татьяна Денисова.

Она также отметила, что сегодня стоит вопрос не об увеличении уроков родного языка и литературы в школах, «хотя никогда лишним не будет дополнительный час», а о сохранении числа уроков. «Главное — чтобы не сокращали», — говорит Татьяна Денисова.

Между тем, в Чувашии растёт интерес к родному языку и литературе, о чём говорит ежегодно растущий конкурс при поступлении в вуз. Сегодня на одно место претендуют 4 человека. Хотя ещё совсем недавно был стереотип, что изучать родной и русский языки идут только выпускники, которые больше никуда не могут поступить», — отметила завкафедрой чувашского языка и литературы ЧГПУ.

Что касается русского языка, то ученики продолжат показывать высокий уровень знаний. В частности, по данным ЕГЭ-2016, двоечников стало меньше, число 100-балльников сохранилось на прежнем уровне.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поддержал предложение возродить проект полилингвального образования в республиках России и настаивает на подготовке национальных кадров-преподавателей русского языка и литературы. «Нужно готовить национальные кадры, которые бы занимались русским языком и литературой, именно национальные», — заявил Путин. Кроме того, по мнению главы государства, нужно проводить специальные наборы в педагогические вузы, чтобы «местные жители изучали бы русский язык и литературу, а потом возвращались домой».

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Напомним, в октябре глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что в национальных республиках и малых населенных пунктах угрожающе снизился уровень владения русским языком. Ранее активисты из Татарии, Башкирии, Бурятии и Коми обратились к министру образования Ольге Васильевой с просьбой спасти русский язык в национальных республиках.

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По данным Минобразования Чувашии, в республике родной язык преподают более 846 учителей, из них 99% имеют высшее образование (в среднем по всем предметам — 93,8%), 89,5% (в среднем по всем предметам — 83,6%) — квалификационные категории. Высокий уровень профессионализма отмечен на всероссийских конкурсах: на протяжении ряда лет учителя Чувашии становятся победителями и призерами всероссийского мастер-класса учителей родных языков, включая русский. В частности в 2009 году призёром стала Галина Абрамова, в 2010 году победила Алена Ядрицова, в 2012 году победу одержал Александр Степанов, в 2013 году призёром стала Ирина Диарова, в 2016 году с победой вернулась Нелли Краснова. В целях выявления и поощрения позитивного опыта совершенствования учебной базы кабинетов чувашского языка и литературы проводятся республиканские конкурсы, по итогам которых в школы внедряются лучшие практики.

В настоящее время в республике функционирует 260 школ с чувашским языком обучения, 195 — с русским. В 16 школах с русским языком обучения изучается татарский язык, в трёх школах — эрзянский язык. Во всех школах с русским языком обучения, а также в школах, где изучаются татарский и мордовский языки, учащиеся 1−9 классов изучают чувашский язык как государственный, учащиеся 10−11 классов — чувашскую литературу на русском языке. «Существующая сеть позволяет удовлетворять запросы детей в получении качественного образования в условиях поликультурного пространства», — считают в министерстве.

В Минобразования отмечают, что школы обеспечены новыми учебными программами по чувашскому языку и литературе для всех классов. В соответствии с ними составлены и изданы учебные пособия. За последние пять лет издано более 75 наименований учебников и учебных пособий на чувашском языке тиражом более 340 тыс. экземпляров.

Работа проводится не только в Чувашии. С регионами России, где есть чувашские школы, между Минобразования Чувашии и органами государственного управления образованием регионов подписаны соглашения о сотрудничестве. Кроме того, детей из чувашской диаспоры ежегодно приглашают в этнокультурный лагерь «Эткер»: в этом году в нём отдохнули более 40 ребят из различных регионов страны. В лагере реализуется этнокультурная программа, которая предусматривает интерактивные формы изучения чувашской культуры, языка, народных традиций. Также татарские и эрзянские школьники из Чувашии ежегодно выезжают в этнокультурные лагеря в Татарии и Мордовии.