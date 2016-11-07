Джакарта, 7 ноября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Главный инспектор полиции Джакарты Тито Карнавиан заявил, что сотрудники полиции взяли под контроль 50 человек, которые вернулись из Сирии в Индонезию, сообщает 7 ноября News Corp Australia Network.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГ

«Это меньшинство (сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — ИА REGNUM ) является крошечным в сравнении с 250 млн жителей Индонезии, но вы знаете, что к этому мы должны отнестись серьезно, даже если речь идет о таком небольшом количестве, т.к. для нападения достаточно отряда из пяти или 10 человек», — сказал Карнавиан.

Сотрудники полиции Индонезии считают, что 50 сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся под полным контролем.

«Я думаю, что в настоящий момент они находятся у нас под колпаком», — добавил Карнавиан.

Сотрудники полиции считают, что в настоящий момент от 300 до 500 граждан Индонезии участвует в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков.