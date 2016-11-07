Ростов-на-Дону, 7 ноября, 2016, 12:05 — ИА Регнум.



Vk.com/rostovhandball Гандбольный матч

Гандболистки «Ростов-Дона» уступили в Дании местному «Мидтьюлланду». Со счетом 25:23 хозяйки поля одержали верх над подопечными Яна Лесли в ответном матче группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 7 ноября.

Стоит отметить, что на паркет в день игры не вышли Ана Паула Родригес и Владлена Бобровникова, получившие травмы на тренировке. Наставник «Ростов-Дона» Ян Лесли в этом матче применил тактику игры без вратаря. Но, к сожалению, эта схема себя не оправдала — датчанки забили донскому клубу в пустые ворота четыре мяча.

Напомним, что домашний поединок между этими командами завершился в пользу «Ростов-Дона» — 26:20. Но Ян Лесли на послематчевой пресс-конференции отметил, что «ответная встреча в Дании будет гораздо сложнее, она будет совершенно другой. «Мидтьюлланд» победил на своем поле «Бухарест», а этого многого стоит», — сказал датский специалист.

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Как сообщало ИА REGNUM , в первом матче группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ ростовчанки уступили «Бухаресту» со счётом 21:24, от венгерского «Дьёра» подопечные Лесли потерпели поражение со счетом 27:28.Перед началом турнира «Ростов-Дон» назвали одной из самых сильных команд.

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