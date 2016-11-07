Ярославль, 7 ноября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Город Рыбинск Ярославской области получит бюджетный кредит в размере 50 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на погашение задолженности перед «Газпром межрегионгаз Ярославль», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска.

Игорь Громов Рыбинск

Кредит городу будет предоставлен в ноябре. Соответствующий документ уже подписан правительством Ярославской области. Процент по кредиту в год составит 1%.

«Средства бюджетного кредита позволят рассчитаться по текущим платежам муниципальных учреждений за теплоснабжение, то есть будут транслированы ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», — пояснил глава города Рыбинска Денис Добряков.

Депутат Ярославской областной думы, представляющий интересы Рыбинска, Владимир Денисов, в свою очередь, считает, что это решение — лишь временный способ незначительно снизить напряженность ситуации, но оно не работает на перспективу. Решение же проблемы расчета с долгами требует системной работы.

«Это лучше, чем ничего, и бюджетный кредит — лучше коммерческого. Но минус в том, что эти деньги не идут на развитие города, на решение социальных вопросов. Более того, они не решат и проблемы долга, который сегодня составляет порядка 400 млн рублей. Да, этот кредит позволит несколько снизить напряженность и войти в отопительный сезон — а дальше что? Перспективы-то работы нет», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Денисов.