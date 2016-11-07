Амстердам, 7 ноября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Нидерландов разработало законопроект о сборе информации о звонках и сообщениях пользователей с помощью местных операторов, а также о хранении этой информации. Законопроект опубликован на портале правительства страны для общественного обсуждения, сообщает RT.

Цитата из кф «Жизнь других». реж Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. 2006. Германия Слежка

МВД Нидерландов планирует внесение поправок в действующий закон «О разведке и безопасности», согласно которым местные операторы будут обязаны собирать информацию о звонках и сообщениях пользователей и хранить её в течение нескольких лет.

В пояснительной записке к документу говорится, что обществу угрожает рост количества террористических угроз и смертельных нападений в странах Евросоюза. С помощью новой редакции закона спецслужбы смогут искать и находить потенциально опасных для общества людей посредством личных сообщений, звонков, писем из электронной почты и так далее.

Для определения потенциально опасных лиц предлагается использовать ключевые слова. При этом в приоритете у правоохранительных органов будет мониторинг мессенджеров, которые террористы все чаще используют для общения.

Есть и еще одна угроза, с которой поможет бороться данный законопроект: это «киберугрозы и тайный шпионаж» со стороны России или Ирана, считают авторы документа.