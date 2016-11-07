В Нидерландах обсуждается аналог «пакета Яровой»
Амстердам, 7 ноября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Нидерландов разработало законопроект о сборе информации о звонках и сообщениях пользователей с помощью местных операторов, а также о хранении этой информации. Законопроект опубликован на портале правительства страны для общественного обсуждения, сообщает RT.
МВД Нидерландов планирует внесение поправок в действующий закон «О разведке и безопасности», согласно которым местные операторы будут обязаны собирать информацию о звонках и сообщениях пользователей и хранить её в течение нескольких лет.
В пояснительной записке к документу говорится, что обществу угрожает рост количества террористических угроз и смертельных нападений в странах Евросоюза. С помощью новой редакции закона спецслужбы смогут искать и находить потенциально опасных для общества людей посредством личных сообщений, звонков, писем из электронной почты и так далее.
Для определения потенциально опасных лиц предлагается использовать ключевые слова. При этом в приоритете у правоохранительных органов будет мониторинг мессенджеров, которые террористы все чаще используют для общения.
Есть и еще одна угроза, с которой поможет бороться данный законопроект: это «киберугрозы и тайный шпионаж» со стороны России или Ирана, считают авторы документа.