Москва, 7 ноября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Государственным органам запрещено требовать от заявителя 85 видов документов и сведений, уже имеющихся в распоряжении 25 федеральных органов исполнительной власти. Соответствующее распоряжение, предусматривающее госорганам передачу сведений, необходимых для оказания услуг, опубликовано на портале правительства РФ 7 ноября.

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До 1 января будущего года федеральным органам исполнительной власти предстоит определить требования к формату предоставления документов и сведений, указанных в распоряжении. Отмечается, что распоряжение выпущено «в целях унификации порядка межведомственного информационного взаимодействия» между госорганами субъектов РФ и органами местного самоуправления с федеральными органами исполнительной власти.

Перечень документов включает, к примеру, сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения, лишении прав, наличии судимости и регистрации по месту жительства. Также речь идет о сведениях, касающихся действительности (недействительности) паспорта гражданина РФ, фактов уголовного преследования, сведений из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей и ЕГРЮЛ, прохождения военной службы, размера пенсии и других выплат, учитываемых при расчете совокупного дохода семьи или гражданина и других документах.