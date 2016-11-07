Великий Новгород, 7 ноября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. В Новгородской области сегодня, 7 ноября, и ночью 8 ноября ожидается сильный снег и метель с порывами ветра до 15 метров в секунду. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на прогноз Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Константин Трутовский. Пурга.1887

В управлении призвали жителей региона и водителей к соблюдении мер безопасности и напомнили о мобильных пунктах обогрева, развёрнутых на трассе М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург). На данный момент на территории Новгородской области размещены четыре таких пункта: на 578 км трассы в Чудовском районе, на 521 км — в Новгородском районе, на 441 км в Крестецком районе и на 383 км автодороги «Россия» в Валдайском районе.

«Все мобильные пункты обогрева готовы оказать помощь водителям в случае сложной ситуации на автотрассе. Водители имеют возможность согреться, выпить горячего чая и даже остаться на ночлег», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области.