Новосибирск, 7 ноября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сибирь», который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), заключил трудовое соглашение с Сергеем Кирсановым. Об этом сообщается в понедельник, 7 ноября, на официальном сайте новосибирской команды.

Fc-sibir.ru Сергей Кирсанов

«Сергей Кирсанов, исполнявший обязанности главного тренера с начала октября, утверждён в занимаемой должности и отбросил приставку «и.о.», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что контракт клуба со специалистом подписан до конца сезона с возможностью дальнейшего продления.

После двадцатого тура в ФНЛ «Сибирь» пока занимает восемнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.