Тутаев, Ярославская область, 7 ноября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Депутаты на местном и региональном уровне по-разному отнеслись к отставке главы администрации Тутаевского района Ярославской Сергея Левашова. Как уже сообщало ИА REGNUM, Левашов объявил об уходе со своего поста по собственному желанию. Кто-то недоумевает, почему в такой момент Левашов «оставил поле боя», другие констатируют, что произошедшее — вполне ожидаемый и закономерный факт.

Тутаев

Депутат Ярославской областной думы от Тутаевского района Алексей Калганов был удивлен: еще в пятницу руководство района планировало разработку программы по решению всех хозяйственных проблем, и о смене главы речи не шло.

«Думаю, это решение Сергей Левашов принял самостоятельно, не дожидаясь кардинальных действий со стороны руководства области. Судя по всему, у него возникло недопонимание с главой региона, но не по политическим вопросам, а по хозяйственным. Впрочем, предпочтительнее было бы, если бы Сергей Левашов не уходил в отставку, а сам попытался решить накопившиеся проблемы — ведь они возникли во время его руководства районом, и он знает ситуацию со всех сторон», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Алексей Калганов.

Депутат муниципального совета Тутаевского района от КПРФ Алексей Шеповалов считает, что отставка Левашова совершенно закономерна. Шеповалов подчеркивает, что жители района остались очень недовольны работой главы в период выборного срока, и его переназначение в апреле 2016 года, поддержанное прежним руководством области, не вызвало у людей энтузиазма.

«Ситуация в районе непростая, накопилось много проблем, в том числе в сфере ЖКХ. Прежнее руководство области, видимо, все это устраивало, однако новая команда «Белого дома» и врио губернатора не стали закрывать глаза на происходящее. И все это — довод в пользу того, что главы районов и области должны быть выборными. А то человек вызывает негатив у жителей — а его «продвигают». Надо вернуть людям возможность прямого волеизъявления по вопросам, от которых зависит их благополучие», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Алексей Шеповалов.

Если региональная власть поддерживает местное руководство, скомпрометировавшее себя в глазах населения и вызывающее у людей неприятие, то этот негатив распространяется и на первых лиц области, считает депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев.

«При Левашове район сотрясали вечные скандалы: котельные, садики, долги за коммуналку и за газ. Он у власти с 2009 года — за это время формируются горизонтальные «византийские» связи, которые тормозят развитие. Если мы их разорвем — вряд ли это плохо скажется на жизни района. Сменяемость власти не нами придумана, и эффект от этого должен быть положительным. Сейчас у нас многие руководители муниципальных образований — люди «нестандартные», и им надо внимательнее воспринимать сигналы региональной власти о необходимости переформатирования. Команда первого эшелона сменилась — пришло время второго», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Роман Фомичев.

Источники в региональных органах власти также говорят о том, что возможны и другие отставки на уровне муниципальных районов Ярославской области.