Ростов-на-Дону, 7 ноября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Как минимум 1 млрд рублей в ближайшие три года получит из федеральной казны Ростовская область. Эти средства пойдут на ремонт и содержание транспортных артерий. Особое внимание будет уделено дорогам областного центра, принимающего в 2018 году чемпионат мира по футболу. Об этом ИА REGNUM 7 ноября сообщили в пресс-службе губернатора.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Спецтехника

О том, что донской регион вошел в число 15 российских регионов, попавших в программу «Безопасные и качественные дороги», сообщил в ходе рабочего визита на Дон министр транспорта России Максим Соколов. Первый этап программы должен быть реализован до 2018 года, второй — до 2025-го.

Также дорожные работы развернутся на территории всей Ростовской агломерации, в состав которой входят 17 муниципалитетов. Численность населения превышает 2,5 млн человек (60% жителей региона), но протяженность транспортных артерий составляет всего лишь 4% от общей протяженности дорог региона, хотя трассы агломерации принимают на себя основную нагрузку. В идеале доля дорог агломерации должна вырасти до 78,5%.

Напомним, что схема территориального развития Ростовской агломерации была разработана достаточно давно. Уже в 2009 году агломерация объединила Батайск, Азов, Таганрог, Новочеркасск, Аксай и семь муниципалитетов (Азовский, Аксайский, Кагальницкий, Мясниковский, Неклиновский, Октябрьский и Родионово-Несветайский районы). «Болевой точкой» всегда была и остается неразвитая транспортная инфраструктура агломерационного «ядра» — донской столицы. В часы пик основные дороги Ростова-на-Дону оказываются парализованными.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Ростовская область страдает не только от нехватки дорог, но и от неподобающего качества ремонта. Так, в 2015 году на ремонт транспортных артерий было выделено более 16 млрд рублей, но дороги по-прежнему «находятся в критически неприемлемом состоянии». Об этом в феврале текущего года упомянул донской глава Василий Голубев. Губернатор предложил соответствующим структурам и органам власти самим стать прорабами и ежедневно следить за ходом проводимых работ.

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