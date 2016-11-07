Москва, 7 ноября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Правительство России одобрило проект межправительственного соглашения с Кабо-Верде об упрощенном порядке захода российский военных кораблей в воды республики, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Генеральной прокуратурой Российской Федерации и предварительно проработанный с Кабовердианской стороной проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кабо-Верде об упрощенном порядке захода военных кораблей Российской Федерации в территориальное море и внутренние воды Республики Кабо-Верде», — говорится в документе.

Кроме того, Минобороны РФ поручено провести переговоры с властями Кабо — Верде и по достижении договоренности подписать данный документ.