Пекин, 7 ноября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан прокомментировал утверждение нового законопроекта о кибербезопасности, принятие которого вызвало ожесточенную дискуссию в Европе и США. По мнению дипломата, «данный законопроект исключает проблему дискриминации в отношении зарубежных компаний».

Yuri Samoilov Кибербезопасность

«Принятый законопроект ничем не отличается от подобных, утвержденных в других иностранных государствах. В процессе создания проекта китайские чиновники неоднократно обращались за консультациями в том числе к представителям коммерческих организаций. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что законопроект полностью соответствует всем нормам, принятым в мире», — сообщил журналистам Лу Кан.

Пресс-секретарь МИД КНР подчеркнул, что желание ряда зарубежных государств «очернить законотворческий процесс в Китае» является уже стандартной практикой и не выдерживает никакой критики, пишет «Синьхуа».

Как сообщают китайские СМИ, новый закон разработан для того, чтобы объединить усилия нескольких государственных органов в борьбе с киберпреступниками и защитить граждан КНР. Однако ряд западных экспертов полагает, что на самом деле принятый закон направлен против зарубежных поставщиков ПО и комплектующих.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 7 ноября Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) — главный законодательный орган страны — одобрил проект нового закона о кибербезопасности. После вступления закона в силу правоохранительные органы КНР получат право замораживать счета иностранных граждан, причастных к кибератакам.