Таллин, 7 ноября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Министерство социальных дел Эстонии в сотрудничестве с министерством финансов готовят поправки к Закону «О государственном пенсионном страховании», главная цель которых — сохранение на рынке труда людей старшего возраста и обеспечение пенсионерам достаточного дохода. Об этом ИА REGNUM сегодня, 7 ноября, сообщили в Министерстве социальных дел, отметив, что соответствующее решение утверждено на заседании правительства 3 ноября. Поправки должны быть готовы ко второй половине 2017 года, а их введение запланировано на 2007 год.

Василий Максимов. Портрет старика (фрагмент). До 1911

Причина нововведения — сокращение трудоспособного народонаселения Эстонии. Так как социологи и эксперты предсказывают заметное снижение такой категории населения в 2030—2050 годах, необходимо уже сейчас создавать условия для сохранения и увеличения уровня гарантированного дохода будущих пенсионеров. Признано, что нынешняя пенсионная система нежизнеспособна.

Для того, чтобы пенсионная система соответствовала демографическому развитию, и чтобы при сокращении численности населения можно было бы выплачивать пенсии, равные нынешним, с 2027 года возраст выхода на пенсию по старости будет меняться в зависимости от продолжительности жизни в стране. Сейчас он составляет 63 года у мужчин и женщин.

В качестве компенсации за предпринимаемые меры в министерстве социальных дел планируют предложить таким людям самим выбирать время выхода на пенсию (с потерей размеров пенсии), выбирать пенсию частично или при желании приостанавливать выплату пенсии без общей потери дохода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за период 2005—2015 гг. средняя реальная доходность эстонских пенсионных фондов была отрицательной и составила — 2,2%.

Напомним, в Эстонии насчитывается 412 175 пенсионеров, что составляет 31% всего населения страны. Согласно эстонскому законодательству, пенсии в стране подлежат ежегодной индексации. Однако с 2009 года по апрель 2012 года пенсии в стране были заморожены. За это время официальная инфляция в Эстонии превысила 23%. С апреля 2015 года пенсии повышены на 6,3%. Средняя пенсия по старости составила в Эстонии в 2015 году почти 350 евро.

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